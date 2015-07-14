Кабмин создал казенное предприятие "Укрспецсвязь"

Об этом сообщается в распоряжении правительства от 8 июля 2015 года, опубликованном на сайте Кабмина.

Согласно документу, основной задачей «Укрспецсвязи» будет обеспечение функционирования узлов связи специального назначения в мирное время, в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения в соответствии с законодательством.

В то же время, Кабмин поручил Госспецсвязи назначить руководителя казенного предприятия и утвердить его устав.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госспецсвязи, предприятие «Укрспецсвязь» создано с целью передачи на баланс ведомству имущества филиала специализированной электросвязи компании «Укртелеком», а именно сети узлов связи специального назначения (УССН). Данные узлы спецсвязи обеспечивают «функционирование системы управления государством в особый период, а также в условиях чрезвычайного положения и чрезвычайных ситуаций».

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По данным пресс-службы, условиями приватизации «Укртелекома», которая состоялась в 2011 году, было предусмотрено поддержание в надлежащем состоянии государственного имущества и в течение года после создания телекомсети спецназначения финансировать вышеуказанный филиал на уровне не ниже фактических объемов 2010 года.

«В связи с окончанием срока обязательств ПАО «Укртелеком» по финансированию филиала специализированной электросвязи возникла необходимость организации содержания государственного имущества, которое находилось в управлении филиала. С целью обеспечения функционирования УССН и было создано казенное предприятие «Укрспецсвязь», на баланс которого должно быть передано это имущество», - отметили в Госспецсвязи.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Кабинет министров Украины уволил Владимира Зверева с должности главы Госспецсвязи и назначил на эту должность Леонида Евдоченко, который ранее занимал должность директора Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины (ИСТЭ СБУ).