Главу Запорожского облсовета приговорили к 5 годам тюрьмы за силовой разгон Евромайдана

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

«13 июля суд признал председателя Запорожского облсовета виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года», - сообщает ведомство.

В прокуратуре напомнили, что в сентябре 2014 года в Кировограде начался судебный процесс по обвинению председателя Запорожского облсовета и экс-губернатора области по ч.2 ст.28, ч.1 ст.294 УК Украины (организация массовых беспорядков по предварительному сговору группой лиц).

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Обвинения в отношении экс-губернатора Запорожской области было закрыто в связи с его смертью. Второму чиновнику государственный обвинитель - первый заместитель прокурора области Тарас Дяченко просил назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы и лишить на 3 года занимать определенные должности. Во время судебных прений председатель облсовета виновным себя не признал и не раскаялся.

"Во время досудебного расследования было собрано достаточно доказательств виновности председателя областного совета. Мы считаем, что за свои действия чиновник должен получить реальное наказание, поэтому будем отстаивать свою позицию в апелляционной и при необходимости в кассационной инстанциях", - отметил прокурор области Александр Шацкий.

Как сообщал УНИАН, 26 января 2014 года на площади перед зданием Запорожской облгосадминистрации на традиционный воскресный Майдан собралось более 3 тысяч человек: участники акции требовали люстрации центральной власти, а также отставки запорожского губернатора Александра Пеклушенко, мэра Запорожья Александра Сина и чиновников, которые, по их мнению, связаны коррупционными схемами с так называемым «смотрящим по Запорожскому региону» Евгением Анисимовым.

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Губернатор вышел к протестующим и заявил, что свой пост он не покинет и из ПР не выйдет. Участники акции попытались проникнуть в здание ЗОГА, однако из здания им на головы полетели пакеты, которые взрывались, в ответ из толпы полетели камни. Милиция оттеснила участников запорожского майдана от здания. 12 человек получили легкие ранения, не требующие госпитализации.

Вечером на площади появились сотрудники милиции, за спинами которых, по словам участников майдана, шли люди спортивного вида в гражданской одежде с дубинами. Участников майдана (всего 350 человек) вытеснили с площади. Многие, в том числе и журналисты, были при этом избиты. Число пострадавших не установлено до сих пор.