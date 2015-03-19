Прокурор Запорожской области назвал смерть Пеклушенко "мужским поступком"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор заявил сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о том, как продвигается расследование производства, открытого по факту смерти Пеклушенко, который 12 марта был обнаружен в своем доме мертвым с огнестрельным ранением в область шеи.

"Я считаю, что это мужской поступок: Теперь его сыновья и внуки смогут сказать, что в их семье никто не был судим", - сказал Шацкий.

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Он также отметил, что в связи со смертью обвиняемого все действия в отношении него (если семья не пожелает иного) прекращаются, в том числе "закрываются" вопросы, связанные с конфискацией имущества и т. д.

Шацкий подтвердил, что в качестве основной версии смерти запорожского экс-губернатора, рассматривается версия самоубийства.

Как сообщал УНИАН, экс-председатель Запорожской облгосадминистрации и экс- депутат ВР Украины Александр Пеклушенко был обнаружен мертвым в собственном доме 12 марта около 13-00.

Причиной смерти стало огнестрельное ранение из охотничьего ружья в область горла – нижней челюсти. Оружие, из которого был произведен смертельный выстрел было официально зарегистрировано на Пеклушенко и находилось в непосредственной близости от его тела.

Справка УНИАН, Пеклушенко, уроженец Запорожья, 1954 г. р. В 1986-2002 гг. - председатель правления Запорожского облпотребсоюза. С марта 2002 года - народный депутат Украины ІV-VІ созывов (ІV - от лояльного к президенту Леониду Кучме избирательного блока "За единую Украину!", последующие два - от Партии регионов). В ноябре 2011 года был назначен главой Запорожской областной госадминистрации и возглавил областную организацию Партии регионов. 3 марта 2014 г. указом и.о. президента Украины Александра Турчинова уволен с должности главы Запорожской ОГА.

Позже в отношении Пеклушенко и председателя Запорожского облсовета Виктора Межейко прокуратурой области было открыто криминальное производство по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 294 УК Украины. Чиновникам инкриминировалась организация разгона запорожского Евромайдана 26 января 2014 г. на площади перед зданием Запорожской облгосадминистрации – организация массовых беспорядков с участием «титушек». В настоящее время материалы уголовного производства рассматривает районный суд г. Кировоград.