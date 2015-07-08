Суд арестовал заместителя прокурора Киевщины с правом внесения залога

Об этом УНИАН сообщил адвокат Виктор Петруненко.

Соответствующее решение суд принял около полуночи.

Как отметил Петруненко, представление Генпрокуратуры рассматривал лично председатель Печерского районного суда Киева.

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Как сообщал УНИАН, ранее Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3 млн грн первому заместителю начальника Главного следственного управления (ГСУ) Генпрокуратуры Владимиру Шапакину.

Также, гражданскому лицу, который был задержан вместе с первым заместителем начальника Главного следственного управления (ГСУ) Генпрокуратуры Украины Владимиром Шапакиным и заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцом, Валерию Гибаленко Печерским районным судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению во взяточничестве и с правом внесения залога в сумме 3 млн 200 тысяч грн.

По данным пресс-центра СБУ, в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля задержали первого заместителя председателя Главного следственного управления Генпрокуратуры шапакина идет и заместителя прокурора Киевской области Корнийца.

У задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности.

Установлено, что должностные лица прокуратуры вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За «помощь» в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент 150 тыс. долларов США.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято 400 тыс. долларов, а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.