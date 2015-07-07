Суд арестовал первого заместителя начальника Главного следственного управления с правом внесения залога

Об этом УНИАН сообщил адвокат Виктор Петруненко. По его словам, в настоящее время суд решает вопрос об избрании меры пресечения заместителю прокурора Киевской области Александру Корнийцу, который также был задержан по подозрению во взяточничестве в рамках совместной спецоперации ГПУ и СБУ.

Читайте такжеПорошенко будет держать на личном контроле "прокурорское дело" на полмиллиона долларов (фото)

Как отметил Виктор Петруненко, представление Генпрокуратуры рассматривает лично председатель Печерского районного суда Киева.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра СБУ, в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля задержали первого заместителя председателя Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца.

У задержанных изъято около $500 тыс. и драгоценности.

Установлено, что должностные лица прокуратуры вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Злоумышленники изъяли технику у предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области, чем заблокировали его работу. За "помощь" в возврате техники прокуроры через посредников требовали и получили гривневый эквивалент $150 тыс.

Во время обысков у первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ было изъято $400 тыс., а у заместителя прокурора Киевской области - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса ("получение взятки"). Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.