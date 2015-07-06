Комитет Рады рассмотрит вопрос передачи закупок лекарств международным организациям
Во вторник 7 июля комитет Верховной Рады по противодействию коррупции рассмотрит вопрос передачи закупок лекарств международным организациям, до сих пор нерешенный руководством Минздрава.
Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам противодействия коррупции Егор Соболев. "Весной мы по предложению общественных организаций пациентов приняли закон, который передает закупку лекарств иностранным организациям, в частности, ЮНИСЕФ. Это справедливо рассматривалось как важный антикоррупционный шаг".
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"К сожалению, он до сих пор не сделан. Министерство здравоохранения утверждает, что надо больше времени. Пациентские организации считают, что это саботаж. И его цель – в этом году снова направить миллиарды денег налогоплательщиков "нужным людям". Чтобы вместе сделать этот антикоррупционный шаг – прекратить закупки лекарств и вакцин через фирмы-прокладки, встречаемся во вторник, 7 июля, в 12:00 по адресу Садовая, 3-а, зал 330" - анонсировал заседание комитета Егор Соболев.
"Будут представители Министерства здравоохранения Украины, парламентских комитетов по здравоохранению и противодействия коррупции, международных организации (в частности, ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ, IDA Foundation, Crown Agents) и благотворительного фонда "Пациенты" - говорится в обращении народного депутата.
Ранее Егор Соболев заявлял, что бездействие министра здравоохранения сохраняет масштабную коррупцию в ведомстве. По его словам, Комитет Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции еще в начале июня выносил этот вопрос на рассмотрение во время своего заседания. По результатам которого было принято решение обратиться к премьер-министру с призывом немедленно применить дисциплинарные и административные меры в отношении Александра Квиташвили и его первого заместителя Александры Павленко. Также в обращении прилагался перечень конкретных действий, которые министр здравоохранения должен был сделать, чтобы срочно стабилизировать кризисную ситуацию, сложившуюся в Минздраве.