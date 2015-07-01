Аваков вместе со спецподразделением срочно вылетел в Николаев (фото)

11:38, 01 июля 2015
Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков улетел в Николаев со срочным визитом.

mvs.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба МВД. В сообщении подчеркивается, что "визит связан с ситуацией с коррупцией в милиции Николаевщины".

Вместе с Арсеном Аваковым в Николаев полетело спецподразделение МВД "Миротворец".

mvs.gov.ua

В МВД заявили, что во время визита министр "примет ряд важных кадровых решений для преодоления систематической коррупции в милиции области".

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