Аваков вместе со спецподразделением срочно вылетел в Николаев (фото)

Об этом сообщает пресс-служба МВД. В сообщении подчеркивается, что "визит связан с ситуацией с коррупцией в милиции Николаевщины".

Вместе с Арсеном Аваковым в Николаев полетело спецподразделение МВД "Миротворец".

В МВД заявили, что во время визита министр "примет ряд важных кадровых решений для преодоления систематической коррупции в милиции области".