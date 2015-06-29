В АП не исключают, что некоторые главы местных госадминистраций будут назначены на должности префектов
Первый заместитель главы Администрации президента Украины Виталий Ковальчук не исключает, что некоторые председатели местных государственных администраций после ликвидации этих администраций будут назначены на должности префектов.
Как сообщает сайт президента, в интервью "5 каналу" Ковальчук выразил надежду, что Верховная Рада конституционным большинством поддержит изменения в Основной Закон относительно децентрализации.
Он отметил, что во время рассмотрения изменений в Конституцию только один член Конституционной комиссии проголосовал против, еще один воздержался. "В составе Конституционной комиссии были представлены народные депутаты от всех фракций коалиции. Поэтому я думаю, что Верховная Рада найдет возможность достаточным количеством голосов поддержать предложение президента", - сказал первый заместитель главы АП.
По словам Ковальчука, после того, как новая Конституция вступит в действие, в результате чего будут ликвидированы местные государственные администрации, глав областных и районных госадминистраций уволят. "Однако это не исключает, что некоторые главы могут быть назначены затем префектами в те же области", - отметил он.
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Изменения в Основной Закон предусматривают, что часть полномочий, которые сегодня реализуют местные государственные администрации, будут переданы исполкомам и органам местного самоуправления. Остальные полномочия будут переданы префекту. В частности, он будет контролировать деятельность органов местного самоуправления на соответствие законодательству Украины и обеспечивать реализацию государственных программ.
"Основные функции, задачи и обязанности префекта будут заключаться в следующем: он должен осуществлять надзор за соблюдением действий органов местного самоуправления и других органов на соответствующей территории в соответствии с Конституцией и законами Украины, обеспечивать реализацию государственных программ, координировать деятельность органов местного самоуправления и осуществлять другие действия, которые будут предусмотрены законом", - пояснил Ковальчук.
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Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко обратился к народу по случаю 19-й годовщины Конституции и подчеркнул необходимость реформирования Основного закона в связи с существующими вызовами для государства.