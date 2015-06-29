В АП не исключают, что некоторые главы местных госадминистраций будут назначены на должности префектов

Как сообщает сайт президента, в интервью "5 каналу" Ковальчук выразил надежду, что Верховная Рада конституционным большинством поддержит изменения в Основной Закон относительно децентрализации.

Он отметил, что во время рассмотрения изменений в Конституцию только один член Конституционной комиссии проголосовал против, еще один воздержался. "В составе Конституционной комиссии были представлены народные депутаты от всех фракций коалиции. Поэтому я думаю, что Верховная Рада найдет возможность достаточным количеством голосов поддержать предложение президента", - сказал первый заместитель главы АП.

По словам Ковальчука, после того, как новая Конституция вступит в действие, в результате чего будут ликвидированы местные государственные администрации, глав областных и районных госадминистраций уволят. "Однако это не исключает, что некоторые главы могут быть назначены затем префектами в те же области", - отметил он.

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Изменения в Основной Закон предусматривают, что часть полномочий, которые сегодня реализуют местные государственные администрации, будут переданы исполкомам и органам местного самоуправления. Остальные полномочия будут переданы префекту. В частности, он будет контролировать деятельность органов местного самоуправления на соответствие законодательству Украины и обеспечивать реализацию государственных программ.

"Основные функции, задачи и обязанности префекта будут заключаться в следующем: он должен осуществлять надзор за соблюдением действий органов местного самоуправления и других органов на соответствующей территории в соответствии с Конституцией и законами Украины, обеспечивать реализацию государственных программ, координировать деятельность органов местного самоуправления и осуществлять другие действия, которые будут предусмотрены законом", - пояснил Ковальчук.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Петр Порошенко обратился к народу по случаю 19-й годовщины Конституции и подчеркнул необходимость реформирования Основного закона в связи с существующими вызовами для государства.