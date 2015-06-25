Конституционная комиссия не получала предложений о предоставлении Донбассу особого статуса - Гройсман
Конституционная комиссия, которая наработала изменения к Конституции в части децентрализации, не получала предложений ни от Трехсторонней контактной группы, ни от ЕС или других структур относительно закрепления отдельного статуса для отдельных территорий, в частности Донбасса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады, председатель Конституционной комиссии Владимир Гройсман сегодня на брифинге.
“Мы не получали отдельных предложений от Трехсторонней контактной группы. Как получим в рамках Конституционной комиссии, тогда абсолютно публично будем рассматривать”, - подчеркнул Гройсман.
Отвечая на вопрос журналистов относительно информации в СМИ, что якобы ЕС предлагает предоставить Донбассу особый статус еще до того, как боевики и РФ начнут выполнять Минские соглашения, Гройсман отметил, что такую информацию видел в СМИ, но затем она была опровергнута. Он подчеркнул, что “никакой официальной позиции относительно этого от ЕС нет”.
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Председатель ВР подчеркнул, что “суверенные вопросы Украины” должны решаться внутри страны. Он напомнил, что “у нас есть закон об особенностях местного самоуправления на отдельных территориях, и я думаю, что этого достаточно в качестве инструмента для того, чтобы развивать местное самоуправление на отдельных частях Украины”.
Отвечая на вопрос по поводу того, признается ли в Конституции Крым как часть Украины, Гройсман сказал: “Хочу подчеркнуть, отметить, утвердить, подтвердить, что Автономная Республика Крым в составе Украины, и это -Украина”.
“То, что Россия оккупировала часть территории Украины, означает только одно, что Украина будет бороться за возвращение Крыма, и мы будем делать это в максимально всевозможными способами”, - отметил Гройсман.
Он добавил, что в Конституции предусмотрено, что Украина является унитарным государством “со всеми областями, и в том числе с АРК”.