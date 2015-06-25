Конституционная комиссия не получала предложений о предоставлении Донбассу особого статуса - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады, председатель Конституционной комиссии Владимир Гройсман сегодня на брифинге.

“Мы не получали отдельных предложений от Трехсторонней контактной группы. Как получим в рамках Конституционной комиссии, тогда абсолютно публично будем рассматривать”, - подчеркнул Гройсман.

Отвечая на вопрос журналистов относительно информации в СМИ, что якобы ЕС предлагает предоставить Донбассу особый статус еще до того, как боевики и РФ начнут выполнять Минские соглашения, Гройсман отметил, что такую информацию видел в СМИ, но затем она была опровергнута. Он подчеркнул, что “никакой официальной позиции относительно этого от ЕС нет”.

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Председатель ВР подчеркнул, что “суверенные вопросы Украины” должны решаться внутри страны. Он напомнил, что “у нас есть закон об особенностях местного самоуправления на отдельных территориях, и я думаю, что этого достаточно в качестве инструмента для того, чтобы развивать местное самоуправление на отдельных частях Украины”.

Отвечая на вопрос по поводу того, признается ли в Конституции Крым как часть Украины, Гройсман сказал: “Хочу подчеркнуть, отметить, утвердить, подтвердить, что Автономная Республика Крым в составе Украины, и это -Украина”.

“То, что Россия оккупировала часть территории Украины, означает только одно, что Украина будет бороться за возвращение Крыма, и мы будем делать это в максимально всевозможными способами”, - отметил Гройсман.

Он добавил, что в Конституции предусмотрено, что Украина является унитарным государством “со всеми областями, и в том числе с АРК”.