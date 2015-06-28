Порошенко рассказал о главных идеях изменений в Конституцию

"Уже 19 лет Основной закон является правовым базисом Украинского государства, развития общества и утверждения демократии … Сохраняя ключевые принципы и положения, Конституция в современных динамичных исторических условиях должна адекватно реагировать на глобальные изменения и вызовы времени", - говорится в обращении президента, передает ТСН.

Читайте такжеПорошенко планирует в "понедельник-вторник" внести в ВР проект изменений к Конституции Президент напомнил, что во время Революции достоинства граждане вышли на улицы городов Украины именно в защиту своих конституционных прав и против узурпации власти.

"Сегодня украинцы также отстаивают определенные в Основном законе нерушимые ценности - независимость и территориальную целостность своего государства", - отметил Петр Порошенко. "Руководствуясь стремлением привести уровень жизни украинцев к стандартам европейских стран, мы проводим работу над усовершенствованием положений Основного закона. Главная идея следующих конституционных изменений - построение сильного государства через благополучие и устойчивое развитие общин", - подчеркнул глава государства. Он отметил, что задачей власти является максимально приблизить систему управления к людям через процессы децентрализации. Местным общинам будет передан весь объем полномочий, которые они способны эффективно обеспечить, однако "остальные обязанности должно оставить за собой государство, заботясь прежде всего об обеспечении суверенитета и неделимости Украины, о ее влиятельности и авторитете в мире".