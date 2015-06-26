Профильная комиссия поддержала изменения в Конституцию в части децентрализации

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании комиссии против проголосовали лишь двое ее членов.

Председатель Верховной Рады, глава комиссии Владимир Гройсман заявил, что этот проект изменений в Конституцию является базовым документом, который будет направлен президенту вместе “с технико-юридическими правками, с рекомендациями Венецианской комиссии”.

По его словам, также будут зафиксированы отдельные мнения членов Конституционной комиссии.

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В частности, экс-президент Украины Леонид Кравчук подчеркнул необходимость найти украинский аналог названия «префект», чтобы именно он был предусмотрен в проекте изменений в Конституцию.

Кравчук объяснил: “Для меня это национально-исторический вопрос, а не вкусовой, для меня это вопрос национальной чести и достоинства. И хотел бы, чтобы мы поручили экспертам найти украинский аналог этому названию”.