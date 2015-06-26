Правнучка Хрущева назвала советника Путина "главным пропагандистом режима" в России

Об этом заявила Нина Хрущева, правнучка первого председателя ЦК КПСС Никиты Хрущева, пишет "Новое время".

"Сурков – официальный советник Путина по международным вопросам. На деле же – главный пропагандист режима. Именно ему приписывают создание концепции "управляемой демократии" в России. Именно он руководил подготовкой сецессии Абхазии и Южной Осетии, а из недавнего – направлял российское вторжение в Украину и аннексию Крыма, а также был вдохновителем истерических медиакампаний, которые позволили режиму получить абсолютную поддержку большинства", - подчеркнула она.

Читайте такжеДочь Немцова рассказала о российской пропаганде и войне в Украине

К тому же, заверила Хрущева, Сурков – ответственный за формирование тренда обожания Путина, который все больше напоминает сталинский культ личности.

"Во время Суркова информационная политика Кремля сосредоточилась на главном тезисе – Запад хочет уничтожить Россию, а конфликт в Украине лживо подан как возобновленная борьба с фашизмом и защита истинно русской светской идентичности", - отметила она.

По словам Хрущевой, кремлевская пропаганда давит на эмоции, не слишком заботясь о фактах. Именно поэтому Путина, который недавно развелся с женой, прожив с ней 30 лет, и который, по слухам, имеет несколько детей от олимпийской гимнастки, Сурков подает как олицетворение консервативных ценностей.

"Западным ценностям достается, но западным товарам всегда рады. Распространенное явление в РФ – блестящая машина немецкого производства, бампер которой украшает наклейка, напоминающая о подвигах Второй мировой – "На Берлин" или "Спасибо деду за победу", - подытожила правнучка Хрущева.