СБУ нашла подтверждение приезда Суркова в Киев во время Евромайдана

13:09, 18 марта 2015
Политика
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Служба безопасности на запрос Генеральной прокуратуры передала материалы, которые подтверждают приезд в Киев советника президента РФ Владислава Суркова во время акций протеста на Майдане Независимости зимой 2014 года.

REUTERS

Об этом УНИАН сообщил заместитель генпрокурора Алексей Баганец.

“На мой запрос СБУ ответила, что у них есть данные, что Сурков приезжал в Киев во время событий на Майдане”, - сказал Баганец.

В то же время он отметил, что в СБУ пока нет данных, был ли Сурков причастен к организации расстрела активистов Майдана.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что спецслужба начала расследование о причастности Суркова к дестабилизации военно-политической ситуации в Украине.

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Он отметил, что СБУ вместе с Генпрокуратурой изучила все имеющиеся материалы относительно приезда в Украину Суркова и трех генералов ФСБ РФ в декабре 2013 года и январе 2014 года.

“На сегодня мы говорим, что в январе прошлого года группа российских генералов работала в Службе безопасности и встречалась с высшим руководством нашего государства... Все группы координировались именно гражданином РФ 1964 г.н. (Сурковым)”, - сказал Наливайченко.

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