СБУ нашла подтверждение приезда Суркова в Киев во время Евромайдана

Об этом УНИАН сообщил заместитель генпрокурора Алексей Баганец.

“На мой запрос СБУ ответила, что у них есть данные, что Сурков приезжал в Киев во время событий на Майдане”, - сказал Баганец.

В то же время он отметил, что в СБУ пока нет данных, был ли Сурков причастен к организации расстрела активистов Майдана.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что спецслужба начала расследование о причастности Суркова к дестабилизации военно-политической ситуации в Украине.

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Он отметил, что СБУ вместе с Генпрокуратурой изучила все имеющиеся материалы относительно приезда в Украину Суркова и трех генералов ФСБ РФ в декабре 2013 года и январе 2014 года.

“На сегодня мы говорим, что в январе прошлого года группа российских генералов работала в Службе безопасности и встречалась с высшим руководством нашего государства... Все группы координировались именно гражданином РФ 1964 г.н. (Сурковым)”, - сказал Наливайченко.