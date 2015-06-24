Несмотря на войну на Донбассе, 64% россиян даже не сомневаются: дела в РФ идут в правильном направлении

64% опрошенных россиян считают, что дела в РФ в целом идут в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Левада-центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

22% указали, что страна движется по неверному пути, 14% - затруднились с ответом.

По данным Левада-Центра это также рекордная оценка со стороны респондентов с 1993 года. До этого 60% указывали "дела в РФ идут в правильном направлении" в мае и апреле 2015 года. В июне 2014 года этот показатель был 62%.

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.