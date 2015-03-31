Британский аналитик назвал главной целью российской пропаганды информационную "грязь"

Такую точку зрения высказал британский публицист и продюссер Питер Померанцев (сын украинского писателя Игоря Померанцева), проработавший девять лет на российском телевидении, в интервью Украинской правде.

"Цель этой войны – не переубедить, как в классической пропаганде, а сделать информационное поле грязным. С помощью конспирологии, страхов, иррациональных движений засорить его до такой степени, чтоб невозможно было привести рациональный аргумент на тему будущего Донбасса, например, или роли НАТО в Восточной Европе", - считает Померанцев.

Читайте такжеГлава МИД Дании: пропаганда России - отвратительнаПо его мнению, настоящей целью российской пропаганды является, чтобы никто никому не доверял.

"Она говорит: ты не должен нам верить, но и то, другое – тоже пропаганда, и там неправда, никому не верь. Когда информационное поле убито, все, что работает – страхи, паника или апатия", - сказал эксперт.

Бороться с этим можно только с помощью чего-то, что "намного больше, чем просто журналистика", перестроив существущие ныне медиа.

"Нужен некий мировой BBC, финансируемый из публичных государственных бюджетов – не репортерский, а фактчекинговый (от fact check - проверка фактов) и расследовательский проект. Ведь теперешняя финансовая модель газет и телеканалов больше не работает. На Западе до черта этих газет, но они не занимаются журналистикой, не нужен им этот скучный поиск правды. Раньше считалось, что можно без нее – пусть умирает. Кому нужны эти новости? Но использование информации как оружия и способа психологического воздействия на другие страны отрезвило западные элиты. Запад начинает понимать, каков мир без журналистики. Что журналисты нужны, как врачи и социальные работники, а раз так, то государство должно их поддерживать", - заявил Померанцев.