На территории дома главы Апелляционного суда Киева обнаружили оружие, постановления и Mercedes (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе обыска было обнаружено и в дальнейшем изъято предметы огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы (без каких-либо разрешительных документов) в количестве 11 предметов, постановления Апелляционного суда о предоставлении разрешения на проведение негласных следственных действий (документы с грифом «секретно»), документы для служебного пользования, государственные номерные знаки (8 штук), талоны на топливо, документы об использовании значительных сумм средств на строительство.

Кроме того, на участке обнаружен легковой автомобиль Mercedes-Benz Е 240.

Сообщается, что дом расположен в Киевской области на участке площадью 2 га.

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Как сообщал УНИАН, 22 июня Шокин заявил о намерении внести на следующий день в Верховную Раду представление на снятие судейской неприкосновенности, задержание и арест главы Апелляционного суда Киева Чернушенко.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, Главным следственным управлением ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного вмешательства служебными лицами Апелляционного суда Киева в работу автоматизированной системы документооборота суда.

В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства 19 июня Генпрокуратурой совместно с СБУ проведен обыск помещений Апелляционного суда Киева.

«По результатам обыска были изъяты денежные средства, серверы и компьютерное оборудование, на котором находится база автоматизированной системы документооборота суда, а также установлены систематические факты незаконного вмешательства в автоматизированные системы суда со стороны должностных лиц суда, в том числе судей», - пояснили в ГПУ.