Все фракции коалиции поддерживают отставку Шевченко с должности - нардеп

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук в комментарии агентству УНИАН.

Он отметил, что «мы в Украине имеем парламентско-президентскую форму правления и поэтому и несем ответственность за все наше правительство». «Все фракции коалиции высказались относительно того, что мы видим в его поведении действительно коррупционные составляющие, поэтому нужно действительно проверить, за чей счет и сколько стоил этот перелет, кому принадлежит этот самолет», - добавил Тетерук.

По его словам, завтра предполагается заседание совета коалиции при участии премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Тетерук добавил, что позиция правительства по этому уже известна, поскольку Шевченко было предложено добровольно уйти в отставку, однако тот отказался. Депутат напомнил, что после этого правительство Украины на своем сегодняшнем заседании приняло решение внести в Верховную Раду представление относительно увольнения Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

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Тетерук сообщил, что в понедельник на заседание совета коалиции будет приглашен Шевченко, и «мы услышим его аргументы, будем видеть представление». Он не исключает, что если все обвинения в коррупционных действиях подтвердятся, то уже на следующей пленарной неделе, возможно, 30 июня будет решен вопрос об отставке Шевченко Верховной Радой Украины.

Тетерук отметил, что также может встать вопрос об отставке Александра Квиташвили с должности министра здравоохранения. По словам депутата, министра также планируется заслушать на заседании совета коалиции. «Они (министры - УНИАН) должны работать, а не тратить время», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, правительство Украины на своем заседании 24 июня приняло решение внести в Верховную Раду представление относительно увольнения Шевченко с должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

На заседании правительства отмечалось, что в январе 2015 года в рабочее время Шевченко в личных делах без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принял участие в заседании правительства. Кроме того, Шевченко 6 июня в 14.30 вылетел чартерным рейсом частным самолетом в личных делах до г. Дрездена и вернулся 8 июня 2015 года в 16 час. (в рабочий день) с г. Ниццы также частным самолетом.