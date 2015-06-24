Правительство просит ВР уволить министра экологии Шевченко

Правительство Украины на своем заседании 24 июня приняло решение внести в Верховную Раду представление об освобождении Игоря Шевченко от должности министра экологии и природных ресурсов за совершение деяний, которые могут содержать коррупционные правонарушения или нарушения требований к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается, «это решение принято, учитывая то, что Минприроды как центральный орган исполнительной власти утратило управляемость, не обеспечивает выполнение базовых функций и обязательств государства в сфере охраны окружающей среды».

В представлении говорится, что Шевченко был назначен министром экологии и природных ресурсов постановлением Верховной Рады Украины от 2 декабря 2014 года “О формировании состава Кабинета министров Украины” по квоте депутатской фракции партии “Всеукраинское объединение Батькивщина” в Верховной Раде.

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Как утверждают в Кабмине, за время пребывания на посту министра неоднократно имели место факты нарушения Шевченко законодательства, следствием чего было проведение проверок и подтверждение соответствующих фактов.

В частности, согласно сообщению, в январе 2015 года в рабочее время Шевченко по личным делам без получения соответствующего разрешения находился в Объединенных Арабских Эмиратах, 5 мая 2015 года без уважительных причин министр также отсутствовал на рабочем месте и безосновательно не принял участие в заседании правительства.

Кроме того, Шевченко 6 июня в 14.30 вылетел чартерным рейсом на частном самолете ТСТКN по личным делам в г. Дрездена и вернулся 8 июня 2015 года в 16 час. (в рабочий день) из г. Ниццы также частным самолетом PHARO, отмечается в документе.

«Наряду с этим имела место “приватизация” министерства газовым олигархом, народным депутатом Украины Александром Онищенко, в частности, в период пребывания на посту министра экологии и природных ресурсов Украины Игорем Шевченко было внесено представление о назначении на должность председателя Государственной службы геологии и недр Матвеева П.С., который во время выборов народных депутатов в 2012 году был доверенным лицом Онищенко, а также организовывал работу ООО “Надра Геоцентр”, ПАО “Пласт” и других предприятий Онищенко», - говорится в представлении.

Кроме того, продолжают в Кабмине, по подтвержденной министром экологии и природных ресурсов во время заседания правительства 17 июня информации, Онищенко содействовал перелетам на частных самолетах Шевченко за границу. Министр также подтвердил свои тесные дружеские отношения с Онищенко течение десяти лет.

Приведенные факты, подчеркивается в представлении, свидетельствуют о нарушении требований статей 22 и 23 Закона Украины “О предотвращении коррупции”, согласно которым министрам запрещается использовать свои служебные полномочия или свое положение и связанные с этим возможности с целью получения неправомерной выгоды для себя или других лиц и запрещается непосредственно или через других лиц получать подарки для себя или близких им лиц от юридических или физических лиц.

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Кроме того, отмечается в документе, за время пребывания на посту Шевченко не обеспечено своевременное, качественное и в полном объеме выполнение актуальных для реформирования отрасли задач, предусмотренных рядом нормативно-правовых актов, среди которых Программа деятельности Кабинета министров Украины, коалиционное соглашение, план мероприятий по выполнению Программы деятельности Кабинета министров и Стратегии устойчивого развития “Украина – 2020” в 2015 году, Национальный план действий по вопросам охраны окружающей природной среды на 2011-2015 годы.

В частности, министерством не проведена работа, связанная с подготовкой и внесением на рассмотрение правительства сверхважных проектов актов законодательства, направленных, в том числе на реализацию требований Соглашения об ассоциации с ЕС (приложение ХХХ), которые бы способствовали скорейшему реформированию сферы обращения с отходами, не обеспечено внедрение прозрачных, быстрых механизмов выдачи документов разрешительного характера в сфере охраны окружающей природной среды, парализована работа системы государственного надзора (контроля) в этой сфере, утрачен контроль за состоянием окружающей среды в Украине в целом и отдельно в регионах.

«Как следствие, увеличилось количество чрезвычайных ситуаций экологического характера, которые могли и должны были быть предотвращены в условиях эффективного государственного управления», - отмечается в представлении.

Также в течение шести месяцев работы министром не обеспечено целевое и эффективное использование средств, поступивших в рамках секторальной бюджетной поддержки ЕС для осуществления мероприятий, предусмотренных Национальным планом действий по вопросам охраны окружающей природной среды на 2011-2015 годы, заявили в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство приняло решение провести проверку фактов наличия коррупционных правонарушений в действиях министра экологии и природных ресурсов Шевченко. Соответствующие поручения были даны Нацгосслужбе, Мининфраструктуры, Минюсту, Госпогранслужбе, Госавиаслужбе.