Совет судей 25 июня обсудит ситуацию вокруг Апелляционного суда столицы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко.

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“Со мной встречался председатель Совета судей Валентина Симоненко. Я с ней лично общался. Она сказала, что этот вопрос будет предметом рассмотрения на очередном заседании Совета судей Украины, который состоится в четверг”, - сказал председатель Апелляционного суда.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Генпрокуратура совместно с СБУ провели обыск помещений Апелляционного суда Киева. «По результатам обыска были изъяты денежные средства, серверы и компьютерное оборудование, на котором находится база автоматизированной системы документооборота суда, а также установлены систематические факты незаконного вмешательства в автоматизированные системы суда со стороны должностных лиц суда, в том числе судей», - пояснили в ГПУ. После проведения необходимых следственных действий изъятое оборудование было возвращено.

Генпрокуратурой подготовлено ходатайство к Высшей квалификационной комиссии судей об отстранении от должности председателя Апелляционного суда Киева, а также представление в ВР относительно предоставления разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест.

По данным Шокина, в рабочем кабинете Чернушенко в ходе обыска было изъято 6,5 тыс. долларов.