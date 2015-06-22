Стало известно, кто санкционировал обыск в апелляционном суде Киева
11:29, 22 июня 2015Политика
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Ранее распространенная СМИ информация о том, что разрешение на проведение обыска в помещениях Апелляционного суда города Киева дал Печерский районный суд столицы, не соответствует действительности.
Санкцию на проведение этого следственного действия предоставил Новозаводской районный суд / zib.com.ua
На самом деле, санкцию на проведение этого следственного действия дал Новозаводской районный суд города Чернигова.
Об этом изданию «Закон и Бизнес» стало известно от собственного источника в Апелляционном суде Киева.
Напомним, обыск начался утром 19 июня. Люди в масках и с шевронами Службы безопасности Украины зашли в здание Апелляционного суда на Соломенской площади. У некоторых из них было оружие. Люди в масках объявили о том, что в здании проводятся следственные действия.
Впоследствии стало известно, что обыски в Апелляционном суде Киева проводит Служба безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры.
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