Стало известно, кто санкционировал обыск в апелляционном суде Киева

На самом деле, санкцию на проведение этого следственного действия дал Новозаводской районный суд города Чернигова.

Об этом изданию «Закон и Бизнес» стало известно от собственного источника в Апелляционном суде Киева.

Напомним, обыск начался утром 19 июня. Люди в масках и с шевронами Службы безопасности Украины зашли в здание Апелляционного суда на Соломенской площади. У некоторых из них было оружие. Люди в масках объявили о том, что в здании проводятся следственные действия.

Впоследствии стало известно, что обыски в Апелляционном суде Киева проводит Служба безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры.