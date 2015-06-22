"Легитимный" Янукович впервые дал интервью западному СМИ

19:27, 22 июня 2015
Политика
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Сбежавший экс-президент Украины Виктор Янукович впервые дал интервью западному СМИ.

twitter.com/ggatehouse

Как сообщил иностранный корреспондент ВВС Габриэль Гейтхаус в своем Twitter, экс-глава государства расскажет в интервью о богатой жизни в "Межигорье", Майдане, Крыме, Донбассе и "о Путине, который спас ему жизнь".

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По данным иностранного корреспондента, видео с интервью выйдет в эфир в рамках шоу BBC Newsnight поздно вечером 22 июня.

Как сообщал УНИАН, 17 июня в парламентской газете "Голос Украины" опубликован подписанный президентом Петром Порошенко закон "О лишении В. Януковича звания президента Украины".

Верховная Рада приняла этот закон 4 февраля, а 9 февраля он был направлен на подпись президенту.

Вместе с тем, по словам генерального прокурора Украины Виктора Шокина, в отношении бывшего президента Виктора Януковича начата процедура заочного осуждения.

Заочные приговоры, как отметил Шокин, дадут возможность Генеральной прокуратуре обратиться в европейские суды и вернуть похищенные средства.

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