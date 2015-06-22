"Легитимный" Янукович впервые дал интервью западному СМИ
Сбежавший экс-президент Украины Виктор Янукович впервые дал интервью западному СМИ.
Как сообщил иностранный корреспондент ВВС Габриэль Гейтхаус в своем Twitter, экс-глава государства расскажет в интервью о богатой жизни в "Межигорье", Майдане, Крыме, Донбассе и "о Путине, который спас ему жизнь".
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По данным иностранного корреспондента, видео с интервью выйдет в эфир в рамках шоу BBC Newsnight поздно вечером 22 июня.
Tonight on @BBCNewsnight: ousted president Yanukovich talks Maidan, Crimea, Donbas & the night Putin saved his life pic.twitter.com/bM407pd9On
— Gabriel Gatehouse (@ggatehouse) 22 Червень 2015
Как сообщал УНИАН, 17 июня в парламентской газете "Голос Украины" опубликован подписанный президентом Петром Порошенко закон "О лишении В. Януковича звания президента Украины".
Верховная Рада приняла этот закон 4 февраля, а 9 февраля он был направлен на подпись президенту.
Вместе с тем, по словам генерального прокурора Украины Виктора Шокина, в отношении бывшего президента Виктора Януковича начата процедура заочного осуждения.
Заочные приговоры, как отметил Шокин, дадут возможность Генеральной прокуратуре обратиться в европейские суды и вернуть похищенные средства.