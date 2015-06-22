"Легитимный" Янукович впервые дал интервью западному СМИ

Как сообщил иностранный корреспондент ВВС Габриэль Гейтхаус в своем Twitter, экс-глава государства расскажет в интервью о богатой жизни в "Межигорье", Майдане, Крыме, Донбассе и "о Путине, который спас ему жизнь".

Читайте такжеГПУ составила уведомление о подозрении Януковичу за завладение Межгорьем

По данным иностранного корреспондента, видео с интервью выйдет в эфир в рамках шоу BBC Newsnight поздно вечером 22 июня.