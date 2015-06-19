Саакашвили анонсировал создание фонда, который будет выплачивать премии чиновникам

Об этом сообщил главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов на Facebook. В частности, он привел прямую речь Саакашвили.

"Посольство США готово выделить средства для формирования фонда, который будет разрабатывать программу реформ в ключевых отраслях - в регистрационной службе, в других критически важных сферах. В Одесской области будет сделана регистрационная служба как в Грузии. Никаких взяток, и минуты на оформление, - сказал Саакашвили. – Да, я занимаюсь вопросом создания фонда, который будет выплачивать премии компетентным государственным служащим, и рассчитываю что эта инициатива будет поддержана на всех уровнях».

Он также упомянул вопрос борьбы с коррупцией и привел пример из жизни. «Сразу после назначения Лорткипанидзе вечером пришел человек, который подал заявление, что преподаватель одного из вузов вымогает взятку за поступление. Утром этого человека арестовали. В областном управлении УВД выстроилась очередь заявителей. С управления милиции сняли охрану с автоматами. Милиция должна сама себя защищать - автоматчики нужны для защиты безоружных граждан, а охранять вооруженных милиционеров не имеет смысла», - рассказал новый глава Одесской ОГА.

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В то же время, Саакашвили сообщил о том, что на въезде в Одессу снят блокпост. «Это плохая тактика встречать туристов с оружием наперевес. Этот блокпост уже давно не был полезен, и только занимался вымогательством взяток у водителей фур», - сказал он.

Саакашвили также пообещал заняться дорогами в Одесской области: «Дороги из Одессы в Рени вообще нет. Я видел великолепные пляжи Одесской области, сельское хозяйство, людей, которые хотят работать, но вообще не увидел инфраструктуры. Без дорог нельзя поднять экономику! Мы должны строить дороги не потому, что это красиво, а потому, что дороги - это нерв экономики. В Одесской области дороги уничтожены. Я буду вызывать областной "Автодор", будем разбираться».

Бутусов добавил, что Министерство инфраструктуры рассматривает вопрос о создании специализированного госпредприятия для ремонта дорог на Одесчине, чтобы туда целевым порядком выделялись средства для ремонта дорог, а проекты и тендеры по строительству проходили публично.