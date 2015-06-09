Саакашвили подтвердил назначение Лорткипанидзе начальником милиции Одесской области

Об этом Михаил Саакашвили заявил во время своей первой пресс-конференции сегодня вечером.

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Он отметил, что этот генерал полиции будет его единственным "экспортом из Грузии". Председатель ОГА добавил, что данное назначение согласовано с министром МВД Арсеном Аваковым, и президент Петр Порошенко отнесся к его просьбе с пониманием.

Михаил Саакашвили сказал, что во время его президентства Грузия была самой безопасной страной в Европе. "Сейчас милиции в регионе очень плохо", - сказал Михаил Саакашвили. Он добавил, что Георгий Лорткипанидзе кристально честный человек. "До конца лета в Одесском регионе милиция будет работать совсем иначе", - заявил Михаил Саакашвили.

Он также отметил, что процесс введения новой полиции, в частности патрульной полиции в Одесском регионе, будет значительно ускорен. По его словам, это необходимо в связи с началом курортного сезона.

Как сообщалось, Георгий Лорткипанидзе в Грузии занимал должности заместителя министра внутренних дел, был руководителем Департамента по исполнению наказаний.