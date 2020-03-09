Апелляция украинского нацгвардейца Маркива в Италии заблокирована из-за коронавируса - адвокаты

Адвокаты надеются, что процесс возобновится в начале лета.

В Италии начало апелляционного процесса в Милане отношении украинского военного Виталия Маркива заблокировано из-за распространения коронавируса.

Эту информацию подтверждают адвокаты украинца, сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, из-за эпидемии COVID-19 в этой стране и введения чрезвычайных мер по нераспространению вируса итальянское правительство постановило прекратить деятельность судебных органов до 31 марта. Кроме того, регион Ломбардия и его областной центр Милан от 8 марта объявлены "красной зоной" на карантине. Там закрытые учебные, культурные, развлекательные заведения, не работают многие учреждения, а людей призывают оставаться в домах и не выходить без необходимости.

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"Нельзя ничего сказать, потому что на апелляционном процессе суд присяжных состоит не просто из судей, а из присяжных, рядовых людей, поэтому воспрещением процесс заблокирован", – сказала адвокат Маркива Донателла Рапетти.

Апелляция была подана в ноябре прошлого года. Тогда адвокаты надеялись на начало ее рассмотрения весной 2020 года. Сейчас, говорит Рапетти, можно надеяться на июнь, но все зависит от ситуации вокруг эпидемии.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

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По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего. 13 июля адвокат нацгвардейца Рафаэле Дела Валле предположил, что решение по апелляции на приговор Маркиву могут принять в следующем году.