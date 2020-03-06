Кулеба намерен привлекать на дипслужбу и на должности послов новых людей со свежими идеями
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что намерен привлекать на дипломатическую службу и на должности послов новых людей со свежими идеями.
Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.
По его словам, что за два дня работы на посту главы МИД он много внимания уделял вопросу заполнения вакансий не только послов, но и старших дипломатов в различных посольствах.
"Не может быть физически эффективная дипломатия, если у тебя нет посла, а тем более много лет нет посла, или у посла нет эффективной команды. Поэтому, безусловно, заполнение вакансий будет приоритетом", - подчеркнул Кулеба.
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Также он сказал, что необходимо привлечь на дипломатическую службу профессиональных и готовых к выполнению работы дипломата на самом высоком уровне (на уровне посла).
"То есть, взять свежих людей со свежими взглядами", - пояснил Кулеба.
Министр добавил, что быть послом Украины за рубежом - это едва ли не самая большая честь, которая может выпасть человеку.
Кулеба сообщил, что послы имеют достойную и конкурентную на рынке зарплату.
"Мы будем привлекать таких людей", - добавил он.
Напомним, в мае 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко применил право вето относительно принятого Верховной Радой закон "О дипломатической службе" (регистрационный номер 7322).