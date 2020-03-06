Кулеба намерен привлекать на дипслужбу и на должности послов новых людей со свежими идеями

Глава МИД сказал, что одним из его приоритетов будет заполнение вакантных мест на дипломатической службе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что намерен привлекать на дипломатическую службу и на должности послов новых людей со свежими идеями.

Об этом чиновник сообщил в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

По его словам, что за два дня работы на посту главы МИД он много внимания уделял вопросу заполнения вакансий не только послов, но и старших дипломатов в различных посольствах.

"Не может быть физически эффективная дипломатия, если у тебя нет посла, а тем более много лет нет посла, или у посла нет эффективной команды. Поэтому, безусловно, заполнение вакансий будет приоритетом", - подчеркнул Кулеба.

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Также он сказал, что необходимо привлечь на дипломатическую службу профессиональных и готовых к выполнению работы дипломата на самом высоком уровне (на уровне посла).

"То есть, взять свежих людей со свежими взглядами", - пояснил Кулеба.

Министр добавил, что быть послом Украины за рубежом - это едва ли не самая большая честь, которая может выпасть человеку.

Кулеба сообщил, что послы имеют достойную и конкурентную на рынке зарплату.

"Мы будем привлекать таких людей", - добавил он.

Напомним, в мае 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко применил право вето относительно принятого Верховной Радой закон "О дипломатической службе" (регистрационный номер 7322).