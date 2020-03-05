Зеленский встретился с послами G7 и ЕС в Полтаве

Президент заверил, что перезагрузка правительства не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Полтавскую область встретился с послами стран Группы cеми (G7) и главой Представительства ЕС в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в неформальной обстановке участники встречи обсудили вопросы дальнейшего курса Украины.

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«В частности, президент отметил неизменность выбранного курса на реализацию правительством и Верховной Радой политики, направленной на обеспечение благополучия, безопасности, защиты прав и свобод украинцев, а также на создание сильного правового государства, которое служит гражданину», - говорится в сообщении.

Зеленский заверил, что перезагрузка Кабинета министров имеет целью улучшение результативности работы исполнительной власти и не повлияет на провозглашенные приоритеты во внутренней и внешней политике Украины.

Президент поблагодарил глав дипломатических представительств стран Группы семи и Европейского Союза за практическую помощь и политическую поддержку избранного Украиной пути реформ.