Рада рассматривает назначение нового премьера и состав Кабмина: прямая трансляция

Верховная Рада приступила к рассмотрению вопроса о назначении нового премьера-министра.

Продолжается внеочередное заседание Верховной Рады. В данное время депутаты начали рассматривать назначение нового главы правительства и его состав.

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Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что фракция "Слуга народа" внесла президенту свое предложение по кандидатуре на должность премьер-министра.

"Президент Украины внес (в парламент) представление о назначении Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины", - сообщил Разумков и пригласил президента Владимира Зеленского представить кандидата в премьеры.

Как сообщал УНИАН, Рада отправила в отставку Гончарука и его правительство.