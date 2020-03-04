Рада рассматривает назначение нового премьера и состав Кабмина: прямая трансляция
17:31, 04 марта 2020Политика
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Верховная Рада приступила к рассмотрению вопроса о назначении нового премьера-министра.
Депутаты собрались на внеочередное заседание \ фото УНИАН
Продолжается внеочередное заседание Верховной Рады. В данное время депутаты начали рассматривать назначение нового главы правительства и его состав.
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Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что фракция "Слуга народа" внесла президенту свое предложение по кандидатуре на должность премьер-министра.
"Президент Украины внес (в парламент) представление о назначении Дениса Шмыгаля премьер-министром Украины", - сообщил Разумков и пригласил президента Владимира Зеленского представить кандидата в премьеры.
Как сообщал УНИАН, Рада отправила в отставку Гончарука и его правительство.
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