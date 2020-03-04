цей матеріал доступний українською

Курс на завершение войны, возвращение территорий и реформы во всех сферах является неизменным - Зеленский

17:20, 04 марта 2020
Политика
483 0
Владимир Зеленский / REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что курс Украины на завершение войны на Донбассе, возвращение всех территорий и проведения реформ во всех сферах является неизменным.

Читайте такжеРада отправила в отставку Гончарука и правительство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время внеочередного заседания Верховной Рады.

«Я шел в президенты, не имея политического опыта. Но имел и имею веру и волю, чтобы воплотить необходимые изменения. Всем известны слова Вацлава Гавела: лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа. Да, мы делаем ошибки. Но мы готовы признавать их и исправлять», - заявил Зеленский.

Также он отдельно обратился к международным партнерам: «Мы ценим и благодарны за вашу постоянную поддержку. И наш курс остается неизменным, и для нас приоритеты неизменны, и мы все хотим и делаем все для завершения войны на Донбассе и возвращения всех наших территорий, потому что это наша страна. И мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах. Курс Украины не является ошибкой. Но отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом. Так бывает".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter