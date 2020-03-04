Курс на завершение войны, возвращение территорий и реформы во всех сферах является неизменным - Зеленский

Президент заявляет, что у него есть «вера и воля» для воплощения необходимых стране изменений.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что курс Украины на завершение войны на Донбассе, возвращение всех территорий и проведения реформ во всех сферах является неизменным.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время внеочередного заседания Верховной Рады.

«Я шел в президенты, не имея политического опыта. Но имел и имею веру и волю, чтобы воплотить необходимые изменения. Всем известны слова Вацлава Гавела: лучше 5 лет ошибок, чем 50 лет саботажа. Да, мы делаем ошибки. Но мы готовы признавать их и исправлять», - заявил Зеленский.

Также он отдельно обратился к международным партнерам: «Мы ценим и благодарны за вашу постоянную поддержку. И наш курс остается неизменным, и для нас приоритеты неизменны, и мы все хотим и делаем все для завершения войны на Донбассе и возвращения всех наших территорий, потому что это наша страна. И мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах. Курс Украины не является ошибкой. Но отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом. Так бывает".