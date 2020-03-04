Новость об иске Гончарука к Разумкову будет удалена с сайта Окружного админсуда - глава суда

Председатель ОАСК Павел Вовк отметил, что сайт суда не выдержал нагрузки большого количества посетителей и, по техническим причинам, перестал работать.

Сообщение об иске от премьер-министра Украины Алексея Гончарука, поданного в Окружной админсуд Киева, в котором он просил запретить главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову ставить вопрос о его увольнении, будет удалено с сайта учреждения.

Об этом заявил глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк на странице в Facebook.

Читайте такжеГончарук действительно обращался в суд с иском к Разумкову - источник в ОАСК

"После обнародования пресс-службой ОАСК новости относительно заявления об обеспечении иска, которое поступило сегодня в суд, сайт не выдержал нагрузки большого количества посетителей и, по техническим причинам, перестал работать", - сказал Вовк.

"Вместе с тем, в связи с появлением на сайте Кабинета Министров Украины сообщения о том, что премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком такое заявление в суд не подавалось, новость будет удалена с сайта суда, как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, лица заявителя", - добавил глава суда.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 3 марта, пресс-служба Окружного админсуда Киева на своей странице в Facebook сообщила, что премьер-министр Гончарук просит суд запретить председателю Верховной Рады Разумкову ставить вопрос о его увольнении.

Отмечалось, что "в ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом - президент Владимир Зеленский".

Также там говорилось, что в порядке обеспечения своего иска Гончарук просит суд запретить председателю Верховной Рады рассматривать вопрос о его отставке.

Позже пресс-служба правительства опровергла факт подачи Гончаруком искового заявления в ОАСК.