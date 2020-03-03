Информация о якобы поданном Гончаруком заявлении в ОАСК не соответствует действительности - Правительственный портал

В пресс-службе Кабмина подчеркнули, что вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях.

В Кабинете министров заявляют, что информация о якобы поданном премьер-министром Алексеем Гончаруком заявлении в Окружной админсуд Киева не соответствует действительности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

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«Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 3 марта, пресс-служба Окружного административного суда Киева на своей странице в Facebook сообщила, что премьер-министр Гончарук просит суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову ставить вопрос о его увольнении.

Отмечалось, что «в ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, третьим лицом - президент Украины Владимир Зеленский».

Также там говорилось, что в порядке обеспечения своего иска Гончарук просит суд запретить председателю Верховной Рады рассматривать вопрос о его отставке.