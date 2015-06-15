ГПУ просит суд пересмотреть решение по строительству вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что заместителем генерального прокурора Украины Виталием Каськом инициирован пересмотр Верховным Судом Украины решений административных судов по делу по иску прокурора о признании незаконным строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в районе Парковой дороги в г. Киеве (вертолетная площадка, строительство которого связывают с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем).

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Пресс-служба ГПУ обращает внимание, что выдача разрешительных документов на это строительство и проверка их законности со стороны органов прокуратуры происходили в 2012-2013 годах во время существования "преступно-коррупционного режима предыдущей власти, которой совершались действия, направленные на узурпацию всех ее ветвей и уничтожение демократии в Украине".

"Судами первой и апелляционной инстанций административный иск прокурора безосновательно оставлено без рассмотрения...Высший административный суд Украины также согласился с такими выводами предыдущих судебных инстанций. Органы прокуратуры в своих исковых требованиях доказывают, что застройщик не имел всех необходимых документов, в частности правоустанавливающих документов на земельный участок, документов о результатах оценки воздействия на состояние окружающей среды и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кроме того, земельный участок, на котором проводились работы по строительству, расположен в центральном историческом ареале города, в пределах охранной зоны объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра", в зоне охраняемого ландшафта и на территории памятника истории и ландшафта местного значения "Исторический ландшафт Киевских гор и долин г. Днепра". Однако разрешение на выполнение строительных работ в орган охраны культурного наследия застройщиком не получено, отметили в ГПУ.

Справка УНИАН. В декабре 2014 года в СМИ была распространена информация, что в конце ноября Окружной административный суд Киева признал законной всю разрешительную документацию на объекты конгрессно-выставочного центра "Парковый" с вертолетной площадкой на киевских склонах Днепра.

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Отмечалось, что в суд обратилась прокуратура Киева в августе 2014 года. В иске к Госинспекции архитектурно-строительного контроля (ГАСК) первый заместитель прокурора столицы требовал признать незаконной выдачу компании "Амадеус Ко" разрешительных документов на строительство и ввод в эксплуатацию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в районе Парковой дороги в 2012 году. Прокуратура просила суд отменить выданные разрешения на строительные работы, сертификаты соответствия проектной документации законченных объектов, а также отменить декларации о начале строительных работ.

ГАСК решил не спорить с прокуратурой, оставив все на усмотрение суда, а "Амадеус Ко" выступал в споре третьей стороной, но именно его позиция стала определяющей при вынесении решения. Компания просила оставить иск без рассмотрения, поскольку прокуратура пропустила сроки обращения в суд.

При этом в суде бизнесмены не исключали нарушения, о которых заявляли в прокуратуре. Юристы компании выбрали другую линию защиты, утверждая, что прокуратура знала о возбуждении еще три года назад и не использовала информацию для обжалования в отведенный срок. Правоохранительный орган доказывал обратное – о нарушении закона узнали постфактум, в конце апреля 2014 года, когда была инициирована проверка.