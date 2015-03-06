Суд вернул государству охотничьи угодья экс-президента Януковича в Сухолучье

Апелляционный суд Киевской области удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры области и отменил незаконное решение Вышгородского районного суда, которым отказано в возвращении в государственную собственность 8,8 га земель лесного фонда в административных пределах Сухолучского сельского совета Вышгородского района стоимостью свыше 5,2 млн грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, судом апелляционной инстанции отменено распоряжение Киевской областной государственной администрации, Вышгородской районной государственной администрации относительно изъятия, предоставления в собственность и дальнейшего изменения целевого назначения земельных участков лесного фонда и истребован из незаконного владения ООО «Дом Лесника» земельный участок площадью 8,8 га в пользу государства.

Основанием для заявления прокуратурой иска стали выявленные нарушения со стороны Киевской ОГА и Вышгородской районной государственной администрации при распоряжении земельными участками.

Читайте такжеНа базе бывших охотничьих угодий Януковича в Сухолучье хотят создать национальный парк

Киевская областная государственная администрации изъяла из постоянного пользования Днепровско-Тетеровского государственного лесоохотничьего хозяйства земельные участки лесохозяйственного назначения в административных границах Сухолучского сельского совета и изменила их целевое назначение на земле сельскохозяйственного назначения, а Вышгородская районная государственная администрация передала их в собственность 14 граждан для ведения личного крестьянского хозяйства.

В дальнейшем гражданами были отчуждены вышеуказанные земельные участки в пользу ООО «Дом Лесника», которому областная администрации в 2009 году изменила целевое назначение на земле для строительства и обслуживания гостинично-ресторанного комплекса. На отмеченных землях находится резиденция бывшего президента Украины Януковича «Акация», сообщает прокуратура.

Читайте такжеКличко назначил главой "Киевзеленстроя" чиновника, замешанного в схемах Януковича (дополненная)

Однако, в соответствии с законодательством, полномочия по изъятию земель лесного назначения относятся исключительно к компетенции Кабинета министров Украины.

Прокуратурой области принимаются меры по исполнению решения суда и возвращению государству земельного участка.