Кличко перешел рубикон и рассчитывает на поддержку БЮТ

Претендент на должность Киевского городского председателя Виталий КЛИЧКО исключает возможность снятия им своей кандидатуры на досрочных выборах мэра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Кличко, так он по просьбе журналистов прокомментировал сегодняшнее заявление лидера БЮТ, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Мое решение принимать участие в выборах мэра Киева является взвешенным и окончательным. Рубикон перейден. Я никогда и ни при каких обстоятельствах не буду снимать свою кандидатуру», - подчеркнул В.КЛИЧКО.

По его убеждению, выдвижение единой кандидатуры от демократических сил является предметом переговоров и договоренностей, а не громких заявлений для прессы.

«Если мы действительно, а не на словах хотим победить режим ЧЕРНОВЕЦКОГО, и хотим, чтобы справедливость восторжествовала, тогда мы должны унять свои амбиции и выступить единым фронтом», - добавил В.КЛИЧКО.

Как сообщалось, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что В.КЛИЧКО снимет свою кандидатуру в интересах кандидата от БЮТ на выборах мэра Киева.

"Кандидат от БЮТ пройдет до конца всю избирательную кампанию, и я надеюсь, что господин КЛИЧКО поддержит в конце избирательной кампании нашу кандидатуру", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.