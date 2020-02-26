Большинство украинцев не поддерживают амнистию боевиков и "особый статус" для ОРДЛО - опрос

Против введения федеративного устройства в Украине высказались 68% респондентов.

Большинство украинцев (63%) не поддерживают предоставление амнистии всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе, и 62% выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 13 по 17 февраля.

"Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживает это только 21% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства, 68% ее не поддерживают, а поддерживают только 11%", - говорится в результатах опроса.

Также, согласно результатам опроса, преимущественно отвергаются общественным мнением такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 63%, поддерживают - 14,5%); отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 60%, поддерживают - 20%); предоставление русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 54%, поддерживают - 31%); отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54%, поддерживают - 26%).

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Кроме того, 48% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с "ДНР" и "ЛНР» (поддерживают - 35%). В то же время, относительное большинство (41%) не поддерживают идею прекращения финансирования территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР" (выплату пенсий, зарплат и т.д.), а поддерживают - 36%.

Противоречивым является общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством "ДНР" и "ЛНР" - доля тех, кто поддерживает эту идею (41%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (40%), отмечают социологи.

Справка. В ходе исследования было опрошено 2018 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Ранее УНИАН сообщал, что большинство украинцев (54%) высказываются за то, чтобы временно оккупированный Донбасс вернулся в состав Украины на тех же условиях, которые были до оккупации.