Большинство украинцев выступают за реинтеграцию ОРДЛО на тех же условиях, которые были до оккупации - опрос

Лишь 6% выступают за то, чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины.

Большинство украинцев (54%) высказываются за то, чтобы временно оккупированный Донбасс вернулся в состав Украины на тех же условиях, которые были до оккупации.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 13 по 17 февраля.

«Говоря о политическом будущем территорий «ДНР» и «ЛНР», большинство граждан Украины (54%) хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, которые были раньше, 13% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева», - говорится в сообщении.

Лишь 6% выступают за то, чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины, 5% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами, 3% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

*** Было опрошено 2018 респондентов в возрасте 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.