Наливайченко уволил всех руководителей управления по борьбе с коррупцией СБУ

Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский. Он обнародовал письма Валентина Наливайченко к руководителям профильных комитетов Верховной Рады и народных депутатов Украины.

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Кроме этого, Валентин Наливайченко подчеркнул, что руководители подразделений СБУ по борьбе с коррупцией должны назначаться по открытому конкурсу после обсуждения с общественностью.

По словам Валентина Наливайченко, это не последние кадровые решения в этом направлении. "Я сделаю все для того, чтобы искоренить коррупцию", - сказал он. Глава СБУ уверен, что побороть это явление можно только совместными действиями правоохранителей, депутатов, общественности.

Руководитель СБУ также сообщил, что направил письма народным депутатам, которые занимаются вопросами борьбы с коррупцией, с предложением создать специальную комиссию для проверки резонансных сведений о возможном совершении сотрудниками СБУ правонарушений. "Я гарантирую полный доступ ко всем материалам, которые есть в Службе, для проверки и уголовного преследования. Коррупционная стена должна быть сломана", - подчеркнул он.