Глава СБУ: совладельцем сгоревшей нефтебазы является бывший заместитель генпрокурора

Об этом сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко. "Мы сейчас прорабатываем материалы и показываем их генеральному прокурору. Это заместитель генпрокурора, который работал в октябре 2014 года и через оффшоры, и через другие аффилированные структуры был совладельцем этой незаконной нефтебазы", - сказал Валентин Наливайченко.

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При этом он не назвал фамилию этого бывшего чиновника. "А то опять назовем, а вы будете говорить, что опять убежал", - отметил глава СБУ.

Как сообщал УНИАН, пожар на нефтебазе в Васильковском районе Киевской области произошел вечером 8 июня. Его ликвидация продолжается. Во время ликвидации пожара погибли 5 человек, еще 15 - пострадали.