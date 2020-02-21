Пристайко и экс-узники Кремля в Женеве примут участие в мероприятии ООН по правам человека

В рамках визита Пристайко примет участие в организованном совместно с Латвией, Литвой и Польшей министерском мероприятии, посвященном нарушению прав человека.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 24-25 февраля будет находиться в Женеве для участия в Сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Предполагается выступление Пристайко на заседании Совета, встреча с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишелем Бачелет, переговоры с главами делегаций других государств-членов ООН и другие меры», - говорится в сообщении.

В рамках визита глава внешнеполитического ведомства Украины примет участие в организованном совместно с Латвией, Литвой и Польшей министерском мероприятии, посвященном нарушению прав человека.

Ожидается, что участие в мероприятии примут бывшие политические узники Кремля Владимир Балух и Эдем Бекиров.