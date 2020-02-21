Пристайко заявил, что Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, несмотря на позицию РФ

По словам главы МИД, документ "не просто можно, а нужно менять".

Минские соглашения нуждаются во внесении изменений, поскольку исчерпали себя, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Об этом он сказал "Голосу Америки".

По словам министра, "война продолжается, и мы не можем позволить, чтобы Россия, которая начала ее, легко отошла от нее". Украина, рассказывает министр, работает над новой редакцией Минских соглашений, несмотря на то, что Россия выступает против внесения изменений в них. Он напомнил, что положения договоренностей подлежат выполнению еще в 2015 году.

Читайте также"С идентичностью мы сами разберемся": Пристайко о "12 шагах усиления безопасности в Украине"

"Сейчас 20-й - мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", - пояснил он. И добавил, что украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что "Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".

При этом Пристайко констатировал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены. В качестве примера он привел разведение сил и "формулу Штайнмайера" и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала.

Читайте такжеВ России назвали условие для проведения встречи в "нормандском формате"

По словам главы МИД, со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов. Единственным частичным достижением минского процесса министр назвал обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией.

Ранее Пристайко также сообщил, что Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками.