Пристайко заявил, что Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, несмотря на позицию РФ
Минские соглашения нуждаются во внесении изменений, поскольку исчерпали себя, считает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Об этом он сказал "Голосу Америки".
По словам министра, "война продолжается, и мы не можем позволить, чтобы Россия, которая начала ее, легко отошла от нее". Украина, рассказывает министр, работает над новой редакцией Минских соглашений, несмотря на то, что Россия выступает против внесения изменений в них. Он напомнил, что положения договоренностей подлежат выполнению еще в 2015 году.
Читайте также"С идентичностью мы сами разберемся": Пристайко о "12 шагах усиления безопасности в Украине"
"Сейчас 20-й - мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно", - пояснил он. И добавил, что украинская сторона сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что "Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен".
При этом Пристайко констатировал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены. В качестве примера он привел разведение сил и "формулу Штайнмайера" и подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала.
Читайте такжеВ России назвали условие для проведения встречи в "нормандском формате"
По словам главы МИД, со временем будет разработан новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов. Единственным частичным достижением минского процесса министр назвал обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией.
Ранее Пристайко также сообщил, что Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками.