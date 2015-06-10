Евросоюз готов к длительной конфронтации с Россией – еврокомиссар

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Навраксис заявил сегодня на пленарном заседании Европейского парламента в рамках обсуждения доклада на тему: „Стратегическая военная ситуация в бассейне Черного моря после незаконной аннексии Крыма Россией”.

„Мы остаемся готовыми к долгосрочному кризису с Россией и должны гарантировать в долгосрочной перспективе сохранение единства ЕС. Мы должны быть готовыми как к конфронтационному поведению Москвы, так и к сотрудничеству с ней”, - заявил еврокомиссар.

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При этом Навраксис подчеркнул, что позиция ЕС остается четкой.

„Мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Мы продолжаем осуждать и придерживаться политики непризнания, включая вопросы торговли и инвестиций”, - отметил он.

По словам еврокомиссара, сейчас ЕС оценивает риски для безопасности, которые появились вследствие поведения Москвы”, в частности, в сфере энергетики, кибербезопасности, безопасности гражданской авиации и банковской системы, стабильности демократии.

Кроме того, Навраксис считает, что „существующий двусторонний подход к украинскому конфликту должен быть применен при взаимодействии ЕС с Россией в целом – сдержанность и готовность к диалогу”.

«ЕС продолжает поддерживать Украину, ее территориальную целостность, суверенитет и независимость. ЕС продолжает поддерживать все дипломатические усилия, в частности те, которые связаны с выполнением Минских договоренностей», - подчеркнул Навраксис.

Комиссар также сообщил, что ЕС глубоко обеспокоен в связи с увеличением количества российских войск, вооружений и ухудшением ситуации в сфере прав человека в Крыму, включая запрет на свободу слова и преследование представителей меньшинств.

„Что касается военных вопросов, то мы должны поддерживать, а, возможно, должны и усилить наши контакты с НАТО на политическом и рабочем уровнях”, - подчеркнул он.