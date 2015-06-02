Европарламент вводит свои санкции в ответ на российский "черный список"

Соответствующее сообщение Европарламента распространено во вторник в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"После публикации "черного списка" европейских политиков и чиновников, президент Европейского парламента Мартин Шульц сообщил послу России в ЕС, поскольку российские власти не смогли обеспечить прозрачность своих решений в соответствии с нормами международного права и юридической обязанности, чтобы позволить конкретным лицам на защиту и апелляцию, он считает, что сейчас оправдано принять соответствующие меры реагирования", - говорится в сообщении.

Читайте такжеМосква не раскроет список "невъездных" граждан ЕС - МИД РоссииВ частности, такими мерами стали ограничения свободного доступа в парламент послу и еще одному российскому дипломату (имя не указано), приостановление оценки запросов на доступ членам Госдумы и Совета Федерации на индивидуальной основе и приостановление парламентского сотрудничества в рамках Комитета Россия-ЕС.

Мероприятия будут действовать до отмены «черного списка».

Как сообщал УНИАН ранее, президент Европарламента Мартин Шульц назвал "недопустимым" "черный список" политиков ЕС, которым запрещен въезд в РФ и призвал Москву обеспечить прозрачность своих решений с возможностью их обжаловать.