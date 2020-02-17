"Черные ящики" сбитого самолета МАУ повреждены, их расшифровка может пройти в Украине – секретарь СНБО

По словам Данилова, расшифровка бортовых самописцев является сложным технологическим процессом.

Бортовые самописцы (так называемые «черные ящики») сбитого в Иране самолета «Международных авиалиний Украины» повреждены, их расшифровка при определенных условиях может состояться в Украине.

Читайте такжеПристайко на встрече с главой МИД Ирана потребовал сообщить причины сбития украинского самолета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на совместном брифинге с руководителем Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко в аэропорту «Борисполь» после церемонии закладки сквера памяти жертв украинского самолета, сбитого под Тегераном.

Данилов отметил, что Украина ведет постоянные переговоры с иранской стороной по расследованию авиакатастрофы вблизи Тегерана.

«Мы понимаем ход расследования, происходящий на территории Ирана. Я сегодня в 3.00 был в Тегеране и только утром оттуда вернулся. У нас есть понимание всех процессов, которые будут пошагово проходить», - подчеркнул секретарь СНБО.

Также, как отметил Данилов, «сейчас происходят определенные исследования, определенные процедуры, которые проводятся как на территории Ирана, так и на территории Украины».

«То, что касается «черных ящиков», - они обязательно будут раскрываться в присутствии Украины, согласно Чикагской конвенции. Это будет сделано профессионально», - заверил он.

Отвечая на вопрос, где может состояться расшифровка «черных ящиков» сбитого в Иране украинского самолета, Данилов сказал: «Все, что происходило, те лабораторные исследования, которые были сделаны на территории Украины, позволяют нам сказать, что это может при определенных условиях состояться именно на территории Украины. Единственное - мы пока не можем вам сказать, когда это произойдет, потому что должны быть прописаны все технологические шаги специалистов, которые будут этим вопросом заниматься».

По словам Данилова, расшифровка бортовых самописцев является сложным технологическим процессом.

«Чтобы потом не было никаких упреков к той группе, которая будет заниматься этим вопросом, всё должно быть прописано пошагово», - подчеркнул он.

«Ящики повреждены, и это является определенным недостатком, чтобы мы это сделали гораздо быстрее, чем нам бы хотелось. Как только все будет готово, ящики будут раскрыты - и там, все, что есть - оно никуда не исчезнет», - резюмировал секретарь СНБО.

Справка УНИАН. В Иране 8 января разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. Спустя три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.