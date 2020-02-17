Украина и Иран провели встречу по катастрофе самолета МАУ: договорились усилить взаимодействие в расследовании

Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани в Тегеране обсудили вопросы расследования катастрофы украинского самолета и договорились интенсифицировать взаимодействие экспертов и специалистов.

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Как сообщает пресс-служба СНБО, Шамхани выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и подчеркнул полную готовность Ирана к сотрудничеству в расследовании катастрофы.

В свою очередь, секретарь СНБО Украины поблагодарил иранскую сторону за содействие группе украинских экспертов, работавших на месте трагедии.

«Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в переговорах также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Исламской Республике Иран Сергей Бурдиляк, первый заместитель директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Игорь Мишарин.

Справка УНИАН. В Иране 8 января разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.