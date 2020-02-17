Сбитие самолета МАУ в Иране: в СНБО заявили, что Украина имеет все необходимые возможности для исследования "черных ящиков"

Киев настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы, обеспечении соблюдения международно-правовых норм.

Украина имеет все технические и научные возможности для исследования "черных ящиков" сбитого украинской самолета вблизи Тегерана.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани в Тегеране, сообщает пресс-служба СНБО Украины.

Данилов заявил, что Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы, обеспечении соблюдения международно-правовых норм.

Кроме того, секретарь СНБО акцентировал на первоочередной необходимости исследования «черных ящиков», подчеркнув, что Украина имеет для этого все технические и научные возможности.

В СНБО отмечают, что Данилов 15-16 февраля находился с рабочим визитом в Иране по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран.

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Справка УНИАН. В Иране 8 января разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.