Саакашвили пригласил на работу в Одесскую ОГА Сашу Боровика

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили заявил вечером 9 июня на своей первой пресс-конференции.

Он отметил, что у Боровика – одесские корни, он полон энтузиазма и сам вызвался помочь провести реформы в регионе.

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«Он будет координировать конференцию доноров из международных организаций, а также – поступление инвестиций. Есть много людей, готовых вложить деньги в Украину, но сделают это, если будут уверены, что их не украдут», - сказал Саакашвили.

Кроме того, он привлек для работы активистку Евромайдана, уроженку Одесской области Юлию Марушевскую.

Саакашвили отметил, что Боровик и Марушевская пока вошли в его «переходную команду». По его словам, в ближайшее время будет сформирована новая управленческая команда, представлены заместители председателя ОГА, руководители ведущих департаментов ОГА.

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Как сообщал УНИАН, в начале марта президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство Александру Боровику как кандидату на должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины.

14 мая Министерство экономического развития и торговли расторгло отношения с Боровиком.

Министр экономического развития йварас Абромавичус взял на себя ответственность за увольнение Боровика, который 20 февраля был представлен пресс-службой министерства как первый заместитель министра.

Также глава Минэкономразвития подчеркнул, что Боровик не был официально назначен на должность заместителя министра.

По словам Абромавичуса, причиной увольнения Боровика стало отсутствие взаимопонимания в рамках рабочего процесса.

Ранее Боровик заявлял, что уходит из Кабмина из-за конфликта с премьером Арсением Яценюком.

В свою очередь, 15 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Боровик ушел из правительства из-за конфликта с министром экономического развития и торговли Абромавичусом.

Он добавил, что объективно премьер отвечает “за все - министр поссорился со своим советником, советник поссорился с секретарем”. “Ок, я готов нести ответственность. Это компетенция исключительно министра, и министр принял такое решение. Я уважаю такое решение”, - отметил Яценюк.