Минэкономразвития подтвердило отставку Боровика и заявило, что он не был окончательно назначен замминистра

Министерство экономического развития и торговли разорвало отношения с советником министра Сашей Боровиком, который в феврале был представлен как кандидат на должность первого заместителя, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, на протяжении трех месяцев Боровик работал в министерстве в качестве советника и не был окончательно назначен на должность первого заместителя министра.

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«Поскольку министерство продолжает очень важную работу по внедрению, поощрению и контроля за реформами, важно, чтобы все те, кто работает и все те, кто консультирует Министерство экономического развития и торговли Украины, были способны работать вместе в конструктивной манере. Поэтому Министерство решило разорвать все связи с господином Боровиком», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале марта президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство кандидату на должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Александру Боровику.