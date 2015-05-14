Заместитель Абромавичуса уходит из правительства из-за конфликта с Яценюком

Об этом он сообщил Радио Свобода.

«Да, это правда, и с этим у меня нет выбора, кроме как покинуть правительство. Сегодня они заблокировали мою электронную почту и сказали моей команде, что я не вернусь», – сказал он.

По словам Боровика, это связано с конфликтом с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Конфликт начался в конце марта во время встречи.

«Я ему сказал, что считаю себя технократом, который должен честно говорить то, что он видит. Мне кажется, ему мой назир (точка зрения. – ред.) не понравился. Мне кажется, что именно после этого он принял такое решение», – подчеркнул Боровик.

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Также, по его мнению, министр экономического развития Айварас Абромавичус устал за него бороться.

Боровик был ответственен за организацию донорской конференции и отмечал премьер-министру, что европейские организации ждали бы отчет о расходах денег, которые Европа и ее фонды предоставляют.

Ранее сегодня депутаты от фракции объединения «Самопомич» заявили, что первый заместитель министра экономики Саша Боровик, немецкий юрист, который принял украинское гражданство, два месяца работает в министерстве на волонтерских началах, поскольку решение министра экономики Айвараса Абромавичуса о его назначении до сих пор не подписал премьер Арсений Яценюк.

В Кабмине пока не комментируют эту ситуацию.