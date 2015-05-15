Абромавичус рассказал подробности скандального увольнения своего "заместителя" Боровика

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Уверяю, что все мои назначения и увольнения - моя личная ответственность. Без звонков извне и без давления. У нас отличная команда», - написал Абромавичус.

Также глава Минэкономразвития подчеркнул, что Боровик не был официально назначен на должность заместителя министра.

«Для статистики: Саша не был назначен, и он как юрист это знал. Таблички, визитки, конференции - на его совести», - отметил он.

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По словам Абромавичуса, причиной увольнения Боровика стало отсутствие взаимопонимания в рамках рабочего процесса.

«Мы набрали 85 новых сотрудников. Будут кадровые ошибки. Это жизнь. История с Боровиком этому подтверждение. Просто не сработались», - написал министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли разорвало отношения с советником министра Сашей Боровиком, который в феврале был представлен как кандидат на должность первого заместителя.