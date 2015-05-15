Яценюк прокомментировал конфликт с Боровиком и вызвал его на разговор тет-а-тет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос народного депутата Павла Кишкаря (фракция “Самопомич”) по поводу того, что в правительстве происходят конфликты, в частности ситуация с Боровиком, и при этом теряются хорошие специалисты.

Яценюк отметил, что в правительстве очень серьезно работают над кадровым резервом и кадровым потенциалом. Он добавил, что объективно премьер отвечает “за все - министр поссорился со своим советником, советник поссорился с секретарем”. “Ок, я готов нести ответственность. Это компетенция исключительно министра, и министр принял такое решение. Я уважаю такое решение”, - отметил Яценюк.

По его словам, если Боровик хочет работать на Украину, то “наши двери открыты даже несмотря на то, что у вас есть какие-то недоразумения с министром”.

Яценюк предложил Боровику прийти к нему на беседу.

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Как сообщалось, первый заместитель министра экономики Украины Боровик ранее заявил, что уходит из Кабмина из-за конфликта с премьером Яценюком.

14 мая Министерство экономического развития и торговли расторгло отношения с советником министра Боровиком, который в феврале был представлен в качестве кандидата на должность первого заместителя.

Министр экономического развития и торговли Абромавичус взял на себя ответственность за увольнение Боровика.

«Уверяю, что все мои назначения и увольнения - моя личная ответственность. Без звонков и без давления извне. У нас отличная команда», - заявил Абромавичус.

Справка УНИАН. В начале марта президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство кандидату на должность первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Боровику.