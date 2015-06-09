Резолюция Европарламента: Россия больше не является стратегическим партнером ЕС

Об этом говорится в тексте резолюции Европарламента, за который евродепутаты будут голосовать 10 июня.

"На данный момент Россия в результате своих действий в Крыму и в Восточной Украине, не может более рассматриваться как, или считаться "стратегическим партнером", - говорится в документе, сообщает Европейская правда.

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"Стратегическое партнерство должно основываться на взаимном доверии и уважении международного права, которое основывается на демократии, государственном суверенитете и свободе выбора внутреннего конституционного порядка и внешнеполитических ориентаций",- отмечается в резолюции.

В документе также подчеркивается, что возобновление сотрудничества между Россией и ЕС возможно лишь при условии, что "Россия будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым, полностью реализует минские соглашения (которые включают в себя полный контроль границы со стороны украинской власти, безоговорочный вывод российских войск и вооружений, и немедленное прекращение оказания помощи повстанческим группам)".

Кроме того, европарламентарии требуют от РФ "прекратить дестабилизационные действия на границах ЕС", а также выражают беспокойство из-за поддержки и финансирования Россией радикальных и экстремистских партий в государствах-членах ЕС".

"(Резолюция) призывает Еврокомиссию разработать законодательство, которое запрещает финансирование политических партий в ЕС политическими или экономическими субъектами за пределами ЕС", - отмечается в документе.

Также европарламентарии призывают Еврокомиссию "без промедления выделять достаточное финансирование для конкретных проектов, направленных на противодействие российской пропаганде и дезинформации внутри ЕС".